Anthony Kumpen tussen de NASCAR-sterren

Wat Wimbledon is voor het tennis, is de Daytona International Speedway voor de Amerikaanse autosport, een ovaal circuit van vier kilometer dat in 1959 in gebruik werd genomen. Als allereerste Belg én Europeaan mocht Anthony Kumpen (38) er vorig jaar al, na zijn titel in het Europese NASCAR-circuit in 2014, zijn stuurmanskunsten showen tijdens de 300-milerace van de Xfinity Series. Dat is de tweede divisie van NASCAR, net onder de Cup Series. In een Chevrolet eindigde de Limburger als 26e op 42 deelnemers. Voor ...