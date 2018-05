Atletes zetten Kunstberg letterlijk in de schijnwerpers

De Brusselse Kunstberg vormde zaterdagavond het decor van een bijzondere fitnesswedstrijd. In teams van twee wisselden de deelneemsters elkaar af op de Assault Airbike, een speciale fiets die je zowel met de armen als benen moet aandrijven.

Met de stroom die de fietser genereerde, liet ze een schijnwerper schijnen op haar teamgenote. Die kon, zolang haar partner de lamp brandend hield, punten scoren door bepaalde fitnessoefeningen uit te voeren. Ook voor de gemiddelde snelheid op de Airbike kregen de atletes punten van de jury.

Girlpower

De work-out van het niet-fietsende teamlid bestond onder andere uit pull-ups, intensief touwspringen en bewegingen met een fitnessbal. Oefeningen uit CrossFit, een in de Verenigde Staten ontstaan trainingsprogramma dat verschillende sportdisciplines zoals gewichtheffen, atletiek en gymnastiek combineert.

'Girlpower en teamwork zijn de twee mooiste dingen die er zijn', vertelt Siri Rohmesmo (26), sportief directeur van Red Bull Spotlight en Belgische top in het CrossFit. 'En dat is net wat er belangrijk was. Die vrouwen verlegden echt grenzen, fantastisch om te zien. Nog leuker is alle aandacht voor fit zijn én blijven. In een unieke sfeer, op een ongelooflijke locatie. Wie wil hierna nog indoor trainen?'

Uiteindelijk kroonden Sofie Van der Jonkheyd (32) en ex-hordenloopster/bobsleester Eva Willemarck (33) van Team Sova zich tot winnaars. 'Wat een avond', reageerden de Antwerpse sportvrouwen moe maar voldaan. 'Het was afzien. Het concept en die fantastische locatie maakten dat meer dan waard. Bijna elke dag trainen we samen in CrossFit Moves in Antwerpen. We leefden er weken naar toegeleefd. Het was een uitdaging die kan tellen. Wanneer is de volgende editie?'