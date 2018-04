Atletiekbond verplicht Caster Semenya opnieuw tot medicatie om testosteron te reduceren

Vanaf 1 november voert de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) nieuwe regels in voor vrouwen met DSD (Differences of Sexual Development), zo is donderdag aangekondigd. Concreet moeten atletes die de middellange afstand (400 tot 1500 meter) willen lopen hun lichaamseigen testosteron onder de 5 nmol (nanomol) per liter bloed brengen en houden.

De nieuwe regels viseren natuurlijk vooral de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya, regerend olympisch en wereldkampioene op de 800 meter. Zij zal met andere woorden nu toch medicatie moeten slikken om haar testosteronwaardes te verlagen.

Volgens de IAAF hebben vrouwen met hoge testosteronwaardes een aanzienlijk voordeel ten opzichte van vrouwen zonder 'afwijkende' waardes en moeten de nieuwe regels de competitie 'eerlijk en betekenisvol' houden.

Teruggefloten

De IAAF verplichtte Semenya eerder al om testosteronverlagende medicatie te slikken om te mogen deelnemen aan internationale wedstrijden, maar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) schorste die regel in 2015 wegens discriminatie, na een klacht van de Indische Dutee Chand, net als Semenya een atlete met een van nature hoog testosterongehalte.

De IAAF verwijst nu naar een internationale studie die het zelf bestelde, om te bewijzen dat er wel degelijk een aanzienlijk voordeel verboden is aan hoge testosteronwaardes.

De Britse krant The Guardian citeert sportwetenschapper Ross Tucker, die verwacht dat Semenya door de maatregel wellicht vijf tot zeven seconden trager zal zijn op de 800 meter.

Semenya in 2017 op het wereldkampioenschap in Londen