Bart Swings eindigt op zesde plaats in 5.000 meter schaatsen

De 26-jarige Leuvenaar werkte zijn vijf kilometer in de Gangneung Oval af in 6:14.57 en was zo 4.81 trager dan de Nederlander Sven Kramer, die in Zuid-Korea zijn derde gouden medaille op rij pakte in deze discipline.

Kramer was in een nieuw olympisch record (6:09.76) 1.85 sneller dan de tot Canadees genaturaliseerde Nederlander Ted-Jan Bloemen, die tevens het wereldrecord op deze afstand in handen heeft.

Het brons ging naar de Noor Sverre Lund Pedersen, die in dezelfde tijd als Bloemen over de streep kwam. Uiteindelijk werd er naar de fotofinish gekeken en bleek Bloemen twee duizendsten van een seconde sneller te zijn.

Kramer blijft zo koning van de vijf kilometer. De 31-jarige Nederlander domineert deze afstand al jaren en was eerder in Sotsji 2014 en Vancouver 2010 al goed voor goud. In Turijn 2006 was hij goed voor zilver. In totaal heeft Kramer nu acht olympische medailles op zijn palmares staan.

Swings moest in Pyeongchang in een race tegen de Zuid-Koreaan Seung-Hoon Lee de baan op. De Leuvenaar moest starten in de vijfde reeks, net voor de baan gekuist werd en dat was toch nadelig op het zware werkijs in Gangneung. Onze landgenoot deelde zijn race echter knap in en bleef met zijn rondetijden steevast tussen 29 en 30 seconden en dus was er van verval in deze zware 5.000 meter geen sprake. Lee had in het slot voor eigen publiek nog een versnelling in de benen en Swings moest dan ook de Zuid-Koreaan voor zich dulden. Toen was reeds duidelijk dat een medaille moeilijk zou worden, een zesde plaats bleek het hoogst haalbare.

Swings liet wel knap de Nederlander Jan Blokhuijsen achter zich, vier jaar geleden in Sotsji goed voor zilver.

Later op deze Spelen komt Swings nog in actie op de 1.500 meter en de massastart, die laatste discipline staat voor de eerste keer op het olympische programma.

Swings start overigens ook op de 10 kilometer, zo maakte zijn coach Jelle Spruyt na de race bekend. Swings stond eerste reserve maar omdat er een plaats vrijkwam, kan Swings komende donderdag (16 februari) aantreden op de 10.000 meter. Vier jaar geleden eindigde hij in die discipline op de vijfde plaats in Sotsji.