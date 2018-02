Bart Swings pakt zilveren medaille in de massastart op Winterspelen

Schaatser Bart Swings is tweede geworden op de massastart bij de mannen op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De Leuvenaar pakt zo de eerste Belgische medaille op de Winterspelen sinds de bronzen plak van Bart Veldkamp op de Spelen van 1998 in Nagano. De olympische titel was voor de Zuid-Koreaan Seung-Hoon Lee, het brons voor de Nederlander Koen Verweij.

Swings reed de hele race attent voorin de grote groep. In het slot reed onze landgenoot het gat dicht op de Nederlander Sven Kramer, waarna hij samen met Lee en Verweij een voorsprong uitbouwde op de rest van het peloton. In de spurt moest Swings enkel de Zuid-Koreaan, de wereldkampioen van 2016, voor zich dulden. Het was de eerste keer dat de massastart op het olympisch programma stond.

Eerder op de dag werd Swings nog vijfde in de tweede halve finale. Hij won toen de eerste sprint, waarna hij niet meer aandrong op verder puntengewin en zich spaarde voor de finale.

De schaatsers moeten in de massastart een afstand van 6.400m afleggen in zestien rondjes. Behalve na de sprint aan de aankomst worden ook na rondes 4, 8 en 12 punten toegekend (telkens 5, 3 en 1 punt voor de top drie). Aan de aankomst zijn dat 60, 40 en 20 punten. De eerste drie aan de finish zijn dus ook sowieso de eerste drie in de eindafrekening.

Het is voor de Belgische delegatie de eerste medaille in Pyeongchang, de zesde in de geschiedenis van de Winterspelen. Schaatsbelg Bart Veldkamp zorgde in 1998 in het Japanse Nagano voor het laatst voor eremetaal. Hij pakte toen brons op de 5.000 meter.