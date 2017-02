Basket: pakt Limburg United na drie jaar al eerste prijs? 'Onze speelstijl ambeteert Oostende'

Limburg United werd in 2014 opgericht en bleek snel een succes. Resulterend in al meteen een eerste Europese campagne dit seizoen en nu ook een bekerfinale. Aanstaande zondag om 15u in Vorst Nationaal tegen BC Oostende. Een voor de redenen van dat prille succes is het attractieve basketbal van Limburg United, een systeem dat Brian Lynch leerde van Chris Finch, destijds zijn coach bij Bree. De Amerikaan, tegenwoordig NBA-coach bij Denver Nuggets, geldt als de mentor van Lynch.

