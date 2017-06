Belgian Cats schrijven geschiedenis op EK: voor het eerst naar halve finales én WK

De 24-jarige Emma Meesseman uit Ieper, die in de Amerikaanse WNBA uitkomt voor de Washington Mystics, was de grote uitblinker bij de Belgian Cats met 28 punten, 11 rebounds en 5 assists.

De speelsters van coach Philip Mestdagh kenden enkele lastige momenten, maar kwamen er steeds terug door. Zo slonk een comfortabele ruststand (46-33) in het derde kwart snel tot slechts twee punten bonus (57-55), maar liep het in het laatste kwart gelukkig terug los. Kim Mestdagh was goed voor 19 punten en 8 assists, terwijl Ann Wauters voor 19 punten, 5 rebounds en 3 assists zorgde.

Dubbele primeur

De Belgian Cats hebben hun afspraak met de geschiedenis dus niet gemist. Met deze overwinning zorgen ze immers voor een dubbele primeur: ze bereiken voor de eerste keer een halve finale op een groot toernooi én zijn door hun kwalificatie meteen zeker van een eerste WK-deelname ooit. Ook de Belgische mannenploeg, de Belgian Lions, zijn daar nog niet in geslaagd. Het WK vindt in september volgend jaar plaats in Spanje.

In de halve finale volgt vermoedelijk vicewereldkampioen Spanje, die het vanavond om 18 uur opnemen tegen Letland. In de oefencampagne voor dit EK verloren de Belgian Cats begin juni nog afgetekend van de Spaanse armada: 48-87.