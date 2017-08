Belgische hockeymannen azen op EK-revanche

Voor het EuroHockey Nations Championship in Amsterdam zijn de Red Lions ingedeeld in een groep met Oostenrijk (19 augustus, 17 uur), Nederland (21 augustus, 20 uur) en Spanje (23 augustus, 17 uur). In de andere poule strijden Duitsland, Engeland, Ierland en Polen voor de eerste twee plaatsen die recht geven op een ticket voor de halve finales, die worden gespeeld op 25 augustus. De finale en de troosting staan geprogrammeerd voor 27 augustus.

Op het EK in 2015 finishten de Red Lions op een ontgoochelende vijfde plaats, wat uiteindelijk tot het vertrek van Jeroen Delmee zou leiden. Nu liggen de verhoudingen anders, maar Shane McLeod waarschuwt voor te hoge verwachtingen: "Het EK is sterker bezet dan het toernooi in Johannesburg (halve finales van de Hockey World League, nvdr) dat we onlangs wonnen. De opener tegen Oostenrijk moet kunnen en dan spelen we tegen Nederland, dat afstapte van zijn man-tegen-man en onze manier van spelen adapteerde. Een groot compliment, vind ik. In het slechtste geval zal de derde wedstrijd, tegen Spanje, bepalen of we naar de halve finales mogen. We moeten in vergelijking met Rio slechts vier nieuwe spelers inpassen. Dat loopt heel gemakkelijk, ook al omdat ze uit de nationale jeugdopleiding komen en volgens dezelfde methodologie hebben gewerkt."

De Belgische cultuur

Van 2002 tot 2006 coachte McLeod de Red Panthers, waarna hij de Black Sticks - de herenploeg van Nieuw-Zeeland - in Peking (2008) en Londen (2012) naar een 7e en 9e plaats leidde. De liefde duwde hem terug naar België. Hij coachte de Waterloo Ducks in 2013 en 2014 - het jaar van zijn huwelijk met Ann-Sofie - naar de landstitel. En, minstens even belangrijk: "Ik hou van de cultuur en de levensstijl in België, van het familiale karakter in de clubs, van de etentjes met de familie op zondagmiddag, van de samenwerking met gepassioneerde mensen... Maar ik zag ook een land waar mensen op zoek zijn naar atleten die het goed doen, naar successen waarmee ze zich kunnen vereenzelvigen. De Rode Duivels, de tennissers, de hockeyers... België was altijd het kleine broertje van Nederland, net zoals wij dat van Australië waren. Maar als de underdog dan plots wint..."