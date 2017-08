Bij winst tegen Nederland staat België in de halve finale van het EK hockey

In poule A van het Europees Kampioenschap hockey bij de mannen is de wedstrijd tussen Oostenrijk en Spanje geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Pas in de tweede helft brak de wedstrijd open na een doelpunt van Michael Körper: 0-1 voor Oostenrijk. Spanje ging erop en erover via Iglesias en Romeu, maar in een spannend slot zette Körber de bordjes weer in evenwicht, via strafcorner deze keer.

Beide ploegen tellen nu één punt uit twee matchen, nadat ze hun openingswedstrijd van het toernooi verloren. De Spanjaarden gingen met 7-1 voor de bijl tegen de Nederlanders en Oostenrijk was een maatje te klein voor de Red Lions. 4-1 werd het.

Door het gelijkspel kan België zich kwalificeren voor de halve finale, maar dan moet het wel voorbij Nederland. Bij een gelijkspel is de kans groot dat ze doorgaan, maar dan mogen ze niet te zwaar verliezen van Spanje. In het geval van een nederlaag tegen Nederland, zullen de Lions nog vol aan de bak moeten tegen de Spanjaarden.

De wedstrijd tegen Nederland wordt gespeeld op maandagavond om 20.00 uur. Nederland speelt voor eigen volk en staat een plaatsje hoger op de wereldranglijst: vierde. Daarom is het ook favoriet tegen de troepen van Shane McLeod (49), de bondscoach van België. Op de Olympische Spelen in Rio vorig jaar klopten de Red Lions de Noorderburen met 3-1 in de halve finale. In de finale moesten de Lions zich uiteindelijk tevreden stellen met een zilveren plak.

