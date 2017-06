Boksen: Belgisch onderonsje in gevecht om Europese titel

De kamp gaat door in het Sportcomplex Schotte in Aalst. Dat bevestigt Ezzedine Laggoune, de broer en vertrouwenspersoon van Bilal Laggoune, aan Sportmagazine.be.

Yves Ngabu, die overigens ook voetbalt bij eersteprovincialer Zwevezele, veroverde de vacante EBU-titel eerder deze maand in zijn thuisstad Roeselare na een zege met technisch KO tegen de Hongaar Tamas Lodi.

Hogere gewichtsklasse

Voor Laggoune wordt het zijn eerste herkansing op de hoogste Europese titel in het boksen, nadat de Ninovenaar van Algerijnse afkomst, op dat moment EBU-EU-kampioen, er in oktober 2015 op het Gentse Boksgala niet in slaagde de Oekraïner Dmytro Kucher te verslaan (de kamp bleef onbeslist, nvdr.). Nadien haperde zijn carrière even, ondanks een verhuis naar Miami om daar voltijds te kunnen trainen in de bekende 5th Street Gym, de club van de legendarische Angelo Dundee, die onder andere Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson en George Foreman coachte.

'Voor ons is dit een belangrijke opportuniteit', zegt Ezzedine Laggoune. 'Bilal zal voor de gelegenheid ook voor het eerst terug in de klasse van de cruisergewichten (tot 91 kg) boksen.' Vorig jaar kwam Laggoune uit bij de lichtzwaargewichten (tot 79 kg), die volgens zijn entourage in de Verenigde Staten veel populairder en lucratiever is.

Topaffiche

De kamp tussen Laggoune en Ngabu, die net als meervoudig wereldkampioene Delfine Persoon wordt gecoacht door Filip Tampere, is een absolute topaffiche voor het Belgische boksen.

Laggoune staat sinds donderdag opnieuw officieel gerangschikt bij de cruisergewichten en is 28e van de wereld, met 21 zeges in 24 kampen waarvan 11 met knock-out (tegenover een nederlaag en twee onbesliste kampen). Ngabu is 41e met een ongeslagen status, 18 zeges op 18 waarvan 13 met KO.

Laggoune is dus de uitdager en Ezzedine is optimistisch over de kansen van zijn broer. 'Makkelijk wordt het zeker niet, maar ik schat Bilals kansen hoog in. Hij beschikt over een goede techniek en snelheid, terwijl Ngabu toch vooral een krachtbokser is die meestal wint met snelle KO's. Slaagt Bilal erin om de eerste vijf, zes ronden voldoende weerstand te bieden, dan zit een Europese titel erin.'

Sasha Yengoyan

Sinds kort is Ezzedine Laggoune ook promotor van de vooral in het Gentse bekende bokser Sasha Yengoyan geworden. De 32-jarige Belgische Armeniër bokst op dezelfde avond voor de IBF Intercontinental-titel tegen de Fransman Howard Cospolite (34).