Boksen dreigt geschrapt te worden van Olympische Spelen

"Het IOC is erg bezorgd over het bestuur van de AIBA", verklaarde Bach zondag in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, waar vrijdag de Winterspelen van start gaan. "Het IOC zal onderzoeken of het boksen wel zijn plaats verdient op de Jeugdspelen van 2018 in Buenos Aires en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio." Het Comité bevestigde voorts dat het zijn financiële steun aan de AIBA momenteel opschort.

De AIBA bevindt zich al maanden in woelig bestuurswater. De aanstelling van de niet onbesproken Oezbeekse zakenman Gafur Rakhimov eind januari aan het hoofd van de federatie viel bij het IOC bovendien niet in goede aarde. De 66-jarige Rakhimov zou, volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën, banden hebben met de georganiseerde misdaad. Ook zou zijn naam geregeld opduiken in onderzoeken naar heroïnesmokkel.

Boksen behoort tot de oudste olympische sporten en staat sinds de Spelen van 1904 in het Amerikaanse St. Louis op de agenda.