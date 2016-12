Bokser Bilal Laggoune verdedigt WBC-titel op Fight Night in Roosdaal

Laggoune is, zo werd vorige week bekendgemaakt op de jaarlijkse WBC-conventie in Miami, opgeklommen naar de 14de plaats van de wereld, zijn hoogste ranking ooit. Verdedigt hij met succes zijn WBC Francophone-titel, dan duikt hij met zekerheid de top tien binnen. De 23-jarige Ninovenaar veroverde de WBC Francophone-titel in juni na winst met knock-out tegen de Fransman Hakim Chioui op het Boksgala van Ninove.

Tegenstander op 10 februari in het Belleheide Center in Roosdaal wordt opnieuw een Fransman, Doudou Ngumbu (34). Geen sinecure voor Laggoune, want Ngumbu is onder andere drievoudig WBC International-kampioen en WBF-wereldkampioen.

Twee kampen

Zijn entourage houdt echter geen rekening met een verlies, want de volgende kamp is al zo goed als geregeld. Bij winst tegen Ngumbu bokst onze landgenoot in mei of juni immers voor de WBC International-titel, de op een na hoogste titel.

'Wie dan de tegenstander wordt, is nog niet zeker, maar dat zal wellicht de Haïtiaans-Canadese ex-wereldkampioen Jean Pascal (34) zijn', zegt zijn broer en vertrouwenspersoon Ezzedine aan Sport/Voetbalmagazine. 'Stel dat Bilal ook dat gevecht wint, dan komt er een kamp om de wereldtitel'.

Ongeslagen

Laggoune is nog steeds ongeslagen. Van zijn 22 kampen als profbokser won hij er 20, waarvan 11 met knock-out. Twee kampen eindigden op een gelijkspel, waarvan het duel om de Europese EBU-titel (toen nog bij de cruisergewichten, -91 kg) tegen de Oekraïner Dmytro Kucher op het Gents Boksgala van 2015. Intussen komt Laggoune uit bij de halfzwaargewichten (-79 kg). Sinds een jaar woont en traint hij in Miami.