Bokser Laggoune verdedigt IBF-titel tegen ongeslagen Australiër: 'Kamp van het jaar in België'

De entourage van Bilal Laggoune bevestigt een akkoord met Jai Opetaia voor de verplichte titelverdediging van de Ninovenaar.

Reputatie

Laggoune zal top moeten zijn, want Opetaia wordt beschouwd als een van de beste boksers in zijn gewichtscategorie. De Australiër is na 16 kampen nog altijd ongeslagen, hij won er 13 met knock-out. Laggoune won ondertussen al 23 kampen (waarvan 12 met ko), verloor er een en bokste tweemaal onbeslist.

Laggoune veroverde op 30 september 2017 de IBF Intercontinental-titel in Erembodegem, ten nadele van de Italiaan Maurizio Lovaglio. Op 30 maart verdedigde hij in Gent zijn gordel voor een eerste keer met succes tegen de Brit Simon Barclay.

Twaalf profkampen

De kamp tegen Opetaia gaat door op 20 oktober in de Country Hall in Luik en wordt rechtstreeks uitgezonden op televisiezender RTL.

'Dankzij RTL en Bilals nieuwe manager Alain Van Acker hebben we deze kamp toch naar België kunnen halen, want het gaat om een enorm budget. De kamp van het jaar in België', zegt Laggounes broer en vertrouwenspersoon Ezzedine.

In totaal staan er twaalf profkampen op het programma, onder wie ook Ryad Merhy, Timour Nikarkhoev en Herve Hubot.