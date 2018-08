Borlées samen op podium? "Hier dromen we al lang van"

Voor de eerste keer staan Kevin en Jonathan Borlée samen op het podium van een individuele discipline op een internationaal kampioenschap. "Het is een droom die uitkomt", zegt Jonathan Borlée aan VTM NIEUWS. "We wachten hier al héél lang op", vult zijn broer Kevin aan. De tweelingbroers stonden vanavond samen aan de start van de finale in de 400 meter. Kevin Borlée werd tweede in 45.13, Jonathan Borlée derde in 45.19. Het goud ging in 44.78 naar de Brit Matthew Hudson-Smith. Jongere broer Dylan haalde geen finaleplaats, hij focust nu volledig op de 4x400m.