Broer en zus op de Winterspelen: 'Het enige wat in de buurt van een goed geschaatste kür komt, is bevallen'

Curieus: Jorik en Loena Hendrickx, kunstschaatsers uit het nochtans erg Vlaamse Arendonk, moeten zichzelf er af aan toe aan herinneren dat ze beter geen Engels praten tijdens ons gesprek. Maar wat is ook weer het Nederlandse woord voor 'blade'? 'Wij worden wel vaker geïnterviewd, maar zelden door de binnenlandse pers', klinkt het verontschuldigend. Geen sant in eigen land, het overkomt wel meer sporters die niet tegen een bal trappen of op een fiets zitten. Jorik (25) begint vrijdag nochtans aan zijn tweede Olympische Spelen, zijn jongere zus Loena (18) maakt volgende week haar debuut. Broer en zus samen op de Spelen: in sportland België komt het zelden voor. En dan nog in het kunstschaatsen, een van de meest prestigieuze en best bekeken sporten van de Winterspelen.

