Coach Paul Van Den Bosch: 'Je kan je afvragen of topsport zwaar gesubsidieerd moet worden'

Sinds april werkt Paul Van Den Bosch een dag per week op het kabinet van Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). 'Ik doe niet aan politiek,' benadrukt hij. 'Men heeft mij ook niet gevraagd om een partijkaart te kopen. Ik werk daar om advies te geven. Ik weet dat Hilde oprecht bekommerd is over de bewegingsarmoede en dat ze heel gedreven is om dat aan te pakken. Dat heeft voor mij de doorslag gegeven. En tot nu toe is de balans zeer positief.'

De bewegingsarmoede van onze jongeren houdt Van Den Bosch bezig. 'Sport is zo belangrijk om lichamelijk én geestelijk gezond te blijven. En andere mensen tot bewegen aanzetten, zit in mijn DNA. Dus ja, ik hoop mijn steentje bij te dragen. Maar ik ben nuchter genoeg om te weten dat ik niet de Pascale Naessens van de beweegcultuur zal worden. Ik wil ook niet als een goeroe overkomen.'

Subsidies

Waarom bengelt de Vlaamse jeugd wereldwijd onderaan? Van Den Bosch: 'Studies tonen dat inderdaad aan, maar die zijn minder eenduidig over de oorzaken. Dat kan te maken hebben met de hoge welvaart. Kinderen hebben makkelijk toegang tot games. Dat zal ook met het beleid te maken hebben. In ons onderwijssysteem wordt veel nadruk gelegd op kennisverwerving, en veel minder op beweging.'

'De verdeling van de budgetten is een ander punt. Je kan je afvragen of topsport zwaar gesubsidieerd moet worden, of dat niet zelfbedruipend zou moeten zijn. Investeer je dat geld niet beter in breedtesport? Wat me hoopvol stemt, is dat onze bedrijven het belang van bewegen beseffen en meer en meer initiatieven nemen in die zin. Laat ons hopen dat dat nu ook lukt in het onderwijs.'

Hypocrisie

Van Den Bosch doet ook een opmerkelijke uitspraak in het interview. 'De sport is een mooie, maar niet altijd propere wereld. Als insider zie je toch wel hypocriete toestanden. Eén tip: maak van sportmannen geen rolmodellen. Sommigen wil je echt niet als schoonzoon. Let op: ik heb respect voor wat die mensen doen. Maar zij worden al te vaak op een voetstuk geplaatst en bewonderd. Er lopen heel wat mensen rond die de voeling met de echte wereld kwijt zijn, die leven in een klein universum waar zij de zonnekoning zijn, en die daarin normen hanteren die not done zouden zijn buiten die bubbel. Als je dat weet, dan verdwijnt je bewondering snel.'

