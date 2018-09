Courtois gelukkig nu hij weer bij familie is

Thibaut Courtois, de doelman van onze Rode Duivels, werd eerder deze zomer verkozen tot beste keeper van het WK. Dat de 26-jarige keeper uit Bilzen de wind in de zeilen heeft, blijkt ook uit zijn recente nominatie voor de titel 'FIFA-Doelman van het Jaar'. Daarnaast tekende hij eerder deze zomer een contract voor zes seizoenen bij Real Madrid. Hij verliet met andere woorden Chelsea om in zijn droomclub te spelen én om dichter bij zijn zoontje en dochter te gaan wonen. VTM NIEUWS had een exclusief gesprek met hem.