Crazy én Belgisch: mountainbiker Thomas Genon (video)

De beste slopestyle mountainbikers mogen zich na een lange winter opmaken voor de eerste wedstrijd van het seizoen. De Belg Thomas Genon hoort bij die absolute wereldtop en moet komende zaterdag dus aan de bak. En dat in de eerste Crankworxwedstrijd van het jaar, die zich afspeelt in Nieuw-Zeeland.

Perfecte spot

In de plaats van zich voor te bereiden in het buitenland, bleef 'Tommy G' Genon lekker thuis. De voorbije weken trainde hij uren aan een stuk in zijn achtertuin in Plaineveaux, nabij Luik. En dat mag u letterlijk nemen, want in zijn tuin is er een heus bikepark te vinden.

'Het was een van de beste winters ooit', zegt Genon. 'Ik heb erg veel kunnen trainen en dat gewoon in mijn achtertuin. Het is heerlijk om de perfecte spot vlakbij te hebben. Hele dagen op de fiets, en mijn tricks en flow bijschaven. Want het kan altijd beter!'

Triple Crown

Net zoals alle andere slopestyle MTB'ers jaagt hij op de beruchte Triple Crown of Slopestyle. Daarvoor moet hij drie van de vier Crankworxwedstrijden winnen, die plaatsvinden in Rotorua (Nieuw-Zeeland), Innsbruck (Oostenrijk), Les Gets (Frankrijk) en Whistler (Canada).

Kansloos is hij niet, want in 2012 wist Genon de Red Bull Joyride in Crankworx op zijn conto te schrijven. 'Het zijn legendarische events. Dit jaar zijn er wat minder riders uitgenodigd, maar het zijn allemaal toppers. Het wordt spannend!', besluit hij.

