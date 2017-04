De goedkoopste F1-races om te bezoeken in 2017

Besparingsplatform Flipit zocht uit wat de ticketprijzen van de verschillende Formule 1-races zijn en welke in combinatie met een reis ter plaatse het goedkoopst zijn om te bezoeken in 2017. Voor Belgen is de grote prijs van België natuurlijk het goedkoopst, maar er zijn heel wat circuits in het buitenland waar een toegangsticket een pak minder kost.

Verplaatsing

Waar de prijs voor een driedaags ticket in Spa-Francorchamps 155 euro kost, betaalt u in Europa het minst in Hongarije, Oostenrijk en Italië - respectievelijk 99, 105 en 109 euro. Aangezien Oostenrijk - met de auto zelfs - en Italië ook relatief goedkope verplaatsingen zijn, zijn beide bestemmingen de voordeligste alternatieven voor de GP van België.

De duurste van Europa is weinig verrassend de grand prix van Monaco, daar betaalt u 244 euro voor een weekend toegang. Bijkomend is er op vrijdag geen F1 in Monaco - de vrije training vindt plaats op donderdag - wat bezoekers een extra hotelovernachting kost.

Voor de goedkoopste toegangstickets moet u naar het circuit Sepang in Maleisië, een toegangsticket voor drie dagen kost je daar slechts 22 euro. Daarna volgen China (42 euro) en Japan (77 euro). De combinatie met een duur vliegtuigticket maakt het uiteraard een pak minder interessant voor Belgen om die grand prixs bij te wonen.

In verhouding

Een toegangsticket voor de GP van Abu Dhabi is het duurst, dat kost u 377 euro voor een weekend. Ook Mexico behoort met 262 euro tot de duurste GP's, wat betekent dat inwoners van dat land zo'n 82 procent van hun gemiddeld maandloon moeten uitgeven aan een weekend F1. In Japan en Oostenrijk geven ze in verhouding respectievelijk slechts 2,8 procent en 3,1 procent van hun maandloon uit aan toegangstickets.