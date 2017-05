'De strengere criteria voor atleten: vrouwen met snorren niet meer toegelaten'

Vrouwen met snorren niet meer toegelatenTwee uur en vijfentwintig seconden. 2.00.25. Dat was zaterdag in alle vroegte de eindtijd van de Keniaan Eliud Kipchoge op de marathon. Geen mens liep ooit sneller over 42 km en 195 meter, meer dan tweeënhalve minuut sneller dan het wereldrecord van Dennis Kimetto, een andere Keniaan. En toch las je her en der: 'Recordpoging mislukt'. Dat had met de door sponsor en schoeiselleverancier Nike opgeblazen verwachtingen te maken: het sportmerk kondigde de eerste marathon beneden de twee uur aan. Dát is dus inderdaad niet gelukt. Daarvoor deed Kipchoge op het autocircuit van Monza zesentwintig seconden te lang over de mythische afstand.

