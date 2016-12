Dit was sportjaar 2016: 'Uit volle borst zong het publiek de Marseillaise'

Peter T'Kint

Marseille, 7 juli. Duitsland-Frankrijk 0-2, 23 uur. De dodelijke raid op de Promenade des Anglais zat toen alleen nog maar in het hoofd van Mohammed Bouhlel, maar Frankrijk voetbalde die avond de trauma's van Charlie Hebdo, de aanslagen in Parijs, en nog eerder, op eng sportief vlak, het trauma van de spelersstaking in Zuid-Afrika en de onvrede rond de nationale ploeg, van zich af. Tijdens Duitsland-Frankrijk werkte sport als louterend effect op een hele natie. La France, de Fransman, was weer fier op zijn land, zijn bewoners, zijn talenten. Even werd alles vergeten en vielen mensen mekaar in de armen. Uit volle borst zong het publiek tijdens de tweede helft de Marseillaise, en achter ons liet een steward, duidelijk van Maghrebijnse origine, zijn tranen de vrije loop. Even drong de bubbel waarin we tijdens het EK zaten, alles naar de achtergrond. Slechts kort, zou de week nadien blijken. Sport werd toen in één harde klap van een paar honderd meter, herleid tot zijn essentie: bijzaak.

Pierre Danvoye

Olivia Borlée wint olympisch goud! We dachten dat ze verloren was voor de atletiek. Chronische blessures, operaties en al bijhorende miserie. De carrière van Olivia Borlée zou zich laten samenvatten tot die ene zilveren medaille met de 4x100 meter estafetteploeg in Peking 2008. Eén deelname aan de Spelen en dan nog enkel in de aflossing. Te mager.

Tot er plots die genster opspatte op enkele weken van de start in Rio. Kwalificatie. Individueel dan nog. Het einde van frustraties, de beloning voor jaren noeste arbeid om terug op niveau te geraken. Vervolgens een tweede mooie vonk: de BOIC duidt haar aan om de Belgische vlak te dragen tijdens de openingsceremonie. En tot slot volgt de uitslaande brand: het IOC beslist om de op doping betrapte Russische ploeg retroactief te diskwalificeren van het podium op de 4x100m in Peking. Olivia en haar kompanen van 2008 krijgen op het einde van deze zomer alsnog een gouden medaille om de nek gehangen tijdens de Memorial Van Damme. Een ware triomf en een beeld dat ons nog steeds kippenvel bezorgt.

Jonas Creteur

Niet het mooiste, wel het meest ontroerende moment van 2016: het interview van San Antonio Spurscoach Gregg Popovich met NBA-journalist Craig Saiger tijdens de voorbije play-offs. De flamboyante, altijd breedlachende Saiger - bekend om zijn kleurrijke kostuums - streed al twee jaar tegen leukemie, op een moedige, positieve en energieke manier die de hele NBA inspireerde. "Time is simply how you live your life", werd zijn baseline. In de play-offs maakte Saiger een korte comeback als sidelinereporter, tot blijdschap van Popovich, die normaal gezien de interviews tijdens de match haat maar Saiger met zeer veel warmte verwelkomde. Het werden jammer genoeg de laatste play-offs voor de journalist, die onlangs op zijn 65e de strijd tegen zijn ziekte verloor. Het trieste nieuws zette zelfs basketballiefhebber Barack Obama aan tot deze veelzeggende tweet: The suits said it all - colorful, fun, a little outlandish. That's what sports should be. Thanks, Craig Sager. We'll all miss you.