Drie Belgische golftoppers present op eerste editie Belgian Knock Out

Nicolas Colsaerts (36) - huidige wereldranking: 148 (beste: 32)

De Franstalige Brusselaar debuteerde op achttienjarige leeftijd in het profcircuit maar kende in zijn beginjaren moeite om zich te manifesteren, mede door een gebrek aan beroepsernst. Het duurde tot 2011 vooraleer zijn onmiskenbare talent helemaal tot ontplooiing kwam. Toen won hij de Volvo China Open en was daarmee de eerste Belg sinds Philippe Toussaint in 1974 die een toernooi won op de European Tour. Het bleek het startschot van een sterk seizoen. In 2012 won Colsaerts het WK matchplay én de Ryder Cup, een tweejaarlijks duel tussen de twaalf beste Amerikaanse en twaalf beste Europese golfers. Nadien probeerde The Belgian Bomber - zoals zijn bijnaam luidt vanwege zijn verre slagen - het een jaartje op de lucratievere PGA Tour, met veelal toernooien op Amerikaanse bodem, maar dat lag hem niet. Tussen 2013 en 2016 bleef Colsaerts - door zijn jovialiteit en charme een graag geziene gast in het profcircuit - zoeken naar zijn beste vorm. Vorig jaar kon hij zich herpakken, met onder andere een tweede plek op de Turkish Open in november 2017. Werd in februari een eerste keer vader, hetgeen hem wel eens de nodige stabiliteit kan geven om weer aan te knopen met zijn prestaties van 2012.

