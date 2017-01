Drie jaar na het ongeval: hoe is het met Michael Schumacher?

Kan Michael Schumacher weer praten? Is hij in staat zich zelfstandig te bewegen? Geen mens die het weet. Op 29 december 2013 raakte de Duitser ernstig gewond aan het hoofd bij een skiongeval. Er volgden verschillende operaties en hij werd lang in een kunstmatige coma gehouden. De internationale media kampeerden toen voor het ziekenhuis van Grenoble, ...