Dumoulin en Thiam verdienden peanuts (in vergelijking met tennissers)

205.668 en 11.000 euro, zoveel streken Tom Dumoulin en Nafi Thiam, de eindwinnaars van de Giro en de zevenkamp in Götzis, op. Peanuts in vergelijking met wat Rafael Nadal en co op Roland Garros kunnen verdienen.