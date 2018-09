Einde verhaal voor Stoffel Vandoorne bij McLaren-Renault: 'Hebben hem niet de middelen gegeven om zijn talent te tonen'

De 26-jarige Kortrijkzaan debuteerde in 2016 voor McLaren tijdens de Grote Prijs van Bahrein en was er vanaf vorig seizoen tweede rijder, na de Spaanse voormalige wereldkampioen Fernando Alonso, die zijn afscheid eerder al aankondigde en eraan twijfelt om in de IndyCar aan de slag te gaan. In totaal reed Vandoorne al 34 GP's voor McLaren, dit seizoen staan er nog zeven Grote Prijzen op het programma. Met acht punten komt onze landgenoot in de WK-stand niet verder dan de zestiende plaats. Het avontuur van de getalenteerde Stoffel Vandoorne bij McLaren begon in 2016 nochtans uitstekend, want bij zijn debuut in Bahrein - waar hij Alonso moest vervangen - sprokkelde hij met een tiende plaats meteen een punt. Een seizoen later kreeg hij zijn zitje als opvolger van Jenson Button.

In 2017 bleef McLaren echter ver onder de verwachtingen en daarvoor werd in thuisbasis Woking vooral naar motorleverancier Honda gewezen. De komst van Renault in het tussenseizoen werd als een verlossing gepresenteerd, maar ook dit seizoen ging het van kwaad naar erger met McLaren, waarvan beide wagens steevast in de tweede helft van het deelnemersveld te vinden zijn. Het team slaagt er maar niet in een oplossing te vinden en bovendien zou het er ook rommelen in alle gelederen.

Nieuwe start, nieuwe piloten

Volgend seizoen wordt er op een nieuwe start gehoopt met twee nieuwe piloten. Eerder werd al bekendgemaakt dat Carlos Sainz de opvolger is van Alonso. Als mogelijke opvolgers van Vandoorne worden de Mexicaan Sergio Perez, de Fransman Esteban Ocon en de Brit Lando Norris genoemd. De talentvolle Norris mocht Vandoorne vrijdag al vervangen voor de eerste vrije oefenritten voor de GP van Italië in Monza.

Na twee magere seizoenen bij McLaren oogt de toekomst van onze landgenoot in de F1 onzeker. 'Ik wil de komende zeven races nog alles geven en binnenkort zal ik ook mijn plannen voor volgend seizoen bekendmaken', reageerde Vandoorne. 'Ondanks het feit dat we de verhoopte successen niet konden bereiken, heb ik toch genoten van mijn twee seizoenen voor McLaren. Ik heb hier met iedereen in het team een goede relatie.'

McLaren-CEO Zak Brown beseft dat het dit seizoen vooral de wagen was die ondermaats presteerde. 'Het is duidelijk dat we Stoffel niet de middelen gegeven hebben om zijn talent te tonen. Hij heeft echter getoond een echte teamspeler te zijn, met een fantastische werkethiek. Het was een plezier om met hem te werken, al kunnen we niet ontkennen dat we samen graag wat meer succes hadden gehad.'