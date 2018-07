eSports weer een stap(je) dichter bij Olympische Spelen

Op 21 juli zal het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Global Association of International Sports Federations (GAISF) een eSports Forum organiseren in het Olympisch Museum in Lausanne. Vertegenwoordigers uit de gaming-industrie (spelers, spelletjesontwikkelaars, teams, sponsors, organisatoren) en uit de olympische beweging (nationale olympische comités, internationale sportfederaties, atleten en het IOC) zullen er present tekenen.

Het doel? Via panelgesprekken, speeches en interviews 'een gemeenschappelijk platform creëren waar alle partijen in de toekomst beter van worden', aldus GAISF-president Patrick Baumann en IOC Sports Director Kit McConnell. Zij benadrukten niet toevallig de fenomenale groei en voortdurende evolutie van eSports. Het aantal fans, spelers en wedstrijden is de laatste jaren dan ook exponentieel gestegen, net als het geld dat er in omgaat. De NBA heeft, zoals ook enkele Europese voetbalcompetities, intussen een eigen eSportscompetitie, een stap die ook de Belgische Jupiler Pro League komend seizoen zet.

In 2022 wordt eSports zelfs opgenomen als officiële sport op de Asian Games. Tussen dat en eSports op het officiële programma van de veel grotere Olympische Spelen zetten, gaapt echter nog een grote kloof. eSports moet eerst nog als officiële olympische sport erkend worden, hetzelfde geldt voor de International eSports Federation als officiële bond.

Dat het IOC nu zélf een forum organiseert, duidt er echter op dat de olympische bobo's steeds meer potentieel zien bij het commercieel interessante, jonge eSportspubliek. En dan lijkt het alleen nog een kwestie van tijd vooraleer gamers op de Spelen om medailles zullen strijden (al dan niet eerst als demonstratiesport in Parijs 2024 of Los Angeles 2028). Voor het geld danst immers ook de olympische beer. Tot afgrijzen van diegenen die van 'echte' sport houden.