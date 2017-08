Evi Van Acker eindelijk wereldkampioene?

Bijzonder ontgoocheld was ze, de Gentse, toen ze vorige zomer net naast het podium strandde op de Olympische Spelen. Wegens ziekte - het gevolg van het vervuilde water in Rio - had ze haar kansen immers niet voluit kunnen verdedigen. Geen nieuwe medaille dus, na brons in Londen 2012. "Een litteken dat niet snel zal genezen", vertelde Van Acker eind mei nog in Knack.

Of ze in 2020 ook richting de Spelen van Tokio trekt, op haar dan 34e, heeft ze nog niet bekendgemaakt. In afwachting daarvan wil ze een ander hiaat op haar erelijst opvullen. In tien deelnames kon de Oost-Vlaamse zich immers nog nooit tot wereldkampioene kronen. Dikwijls eindigde ze ver van het podium - 2005 (16e), 2006 (5e), 2007 (13e), 2008 (9e), 2009 (6e), 2010 (8e), 2013 (8e) - en drie keer greep ze nipt naast goud: in 2011 (zilver in Perth), 2014 (brons in Santander) en 2015 (brons in Oman). Vooral op dat laatste WK was Van Acker dicht bij de eindzege, want ze stond aan de leiding voor de slotrace. Daarin finishte ze echter pas als 25e - weg wereldtitel.

Ondanks die zware ontgoochelingen op de laatste twee grote competities is de Gentse ook nu weer een van de topfavorietes voor het WK. Van Acker kan immers terugblikken op een succesvol seizoen: dankzij zilver in de World Cup van Miami, goud in de manche in Hyères en nog een zege in de Wereldbekerfinale in Santander bekleedt ze momenteel zelfs de eerste plaats op de Laser Radialranking van de Internationale Zeilfederatie.

Van Acker liet niets aan het toeval over, want van de zomer vertoefde ze al enkele weken in Medemblik, West-Friesland, om er de stromingen en de wind te leren kennen. In haar gezelschap: de twee andere Belgische zeilsters, Emma Plasschaert en Maité Carlier, die aan het WK zullen deelnemen. Ook Plasschaert is een kanshebster op een medaille, want zij staat derde op de wereldranking, na Van Acker als nummer één. Eén en drie voor België, ook op het WK?