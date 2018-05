F1 trekt naar Miami

Meer F1-races in Azië en Noord-Amerika en bij voorkeur op stratencircuits, dat was de wens van Sean Bratches. De commercieel directeur van Liberty Media, dat in 2016 de aandelen van de Britse meerderheidsaandeelhouder kocht, is al maanden aan het lobbyen om grote toeristische trekpleisters te overtuigen om mee te stappen in zijn plannen. Ho Chi Minhstad (Vietnam) staat helemaal bovenaan zijn verlanglijstje, omdat zo'n 'iconische locatie unieke televisiebeelden zal opleveren', maar ook Kopenhagen, Rotterdam/Amsterdam en Miami passen in de plannen van Bratches, die de grand prix van Monaco 'de moeder aller straatraces' noemde.

Van de 21 grands prix worden er dit seizoen vijf (geheel of gedeeltelijk) op een stratencircuit - Azerbeidzjan, Monaco, Singapore, Canada en Rusland - afgewerkt, maar dat aantal moet volgens Bratches de hoogte in. Het stadsbestuur van Miami lijkt als eerste gewonnen voor het idee en hoopt om volgend jaar in oktober het F1-circus te mogen verwelkomen. ' Downtown Miami is een perfecte locatie', vond Bratches, waardoor er volgend jaar twee races in de States zouden georganiseerd worden. 'Miami voldoet aan al onze wensen: een iconische stad die glamour uitstraalt en die bovendien een fantastische toeristische infrastructuur heeft.'

Ook Stephen Ross is gewonnen voor de plannen van Liberty Media in zijn stad. De eigenaar van het NFL-team Miami Dolphins ontvouwde onlangs de plannen voor de uitbreiding van het Hard Rock Stadium, waar volgend jaar het prestigieuze tennistoernooi wordt georganiseerd, en ziet de formule 1 als de volgende grote stap om sport in Zuid-Florida verder op de kaart te zetten. 'Mensen zullen van overal komen om in onze stad, een van de bekendste ter wereld, een F1-race, een van de grootste merken ter wereld, bij te wonen. Voetbal, basketbal, ijshockey, tennis, American football en straks autosport op topniveau, dat is wat deze stad verdient.'