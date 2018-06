F1-verrassing Daniel Ricciardo: lief maar meedoogenloos

Daniel Ricciardo lag in een deuk. Hij stond voor zijn eerste seizoen bij Red Bull Racing, nadat zijn landgenoot Mark Webber in 2013 een punt achter zijn F1-carrière had gezet, en de persverantwoordelijke van zijn nieuwe team wilde weten hoe hij in zijn jeugdjaren met crashes was omgegaan. 'Ik ben ontelbare keren gecrasht, zeker met mijn kart, wat vooral hard was voor mijn vader. Hij moest alles zelf bekostigen, de arme drommel. Het grote voordeel is dat jullie nu alles betalen', schaterde hij.

