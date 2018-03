Fight night in Cardiff: Joshua vs Parker

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar na maanden onderhandelen bereikten de managers van de Brit Anthony Joshua en Joseph Parker (Nieuw-Zeeland) net voor Nieuwjaar een akkoord. En, 'verrassing': het gepalaver had met geld te maken. Veel geld. De Nieuw-Zeelandse wereldkampioen (26) bij de WBO is ongeslagen in 24 kampen, die 18 keer met een KO werden beslist. De 27-jarige Joshua heeft drie wereldtitels op zijn naam (IBF, WBA en IBO) en won zijn 20 kampen telkens met knock-out. En dat moest financieel zwaarder doorwegen, vond Eddie Hearn, de manager van de...