Froome en Wiggins niet genomineerd voor Brits Sportpersoonlijkheid van het Jaar

De ene won voor de derde keer de Tour, de andere werd met goud in de ploegenachtervolging de succesvolste Britse olympiër ooit, en toch staan Chris Froome en Bradley Wiggins niet op de lijst met zestien genomineerden voor de Sports Personality of the Year Award. Die wordt zondag uitgereikt - live te zien op de BBC.

Het panel, twaalf journalisten van verschillende Britse kranten en tv-zenders, koos wel voor onder meer twee paralympische atleten (Sophie Christiansen en Kadeena Cox) en zelfs voor twee voetballers (Gareth Bale en Jamie Vardy). De mogelijke redenen voor de niet-nominatie: Froome die nog altijd als een halve Brit beschouwd wordt (want geboren in Kenia) en ex-Skyploegmaat Wiggins die in opspraak kwam in de affaire rond zijn medische attesten voor corticosteroïden. Volgende maandag, een dag na de uitreiking, moet Team Skybaas Dave Brailsford daarover zelfs uitleg verschaffen aan een parlementaire commissie.

Niet dat het veel uitmaakt wie er genomineerd is, want Andy Murray is, met winst in Wimbledon, de Spelen en de Masters, topfavoriet om door de televoters tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar verkozen te worden.

(Jonas Creteur)