Golf wellicht ook in 2024 nog olympische sport

Door afmeldingen van wereldtoppers als Jason Day, Jordan Spieth en Rory McIlroy voor de Spelen - wegens het zikavirusgevaar en/of omdat het hen niet interesseerde - werd aanvankelijk gevreesd dat golf, dat na 112 jaar weer op het olympische programma stond, na Tokyo 2020 zijn olympische status weer zou verliezen. Maar het golftoernooi in Rio de Janeiro bleek een meevaller. De strijd om de (gouden) medailles, zowel bij de heren als de vrouwen, was hoogstaand en spannend, met duels tussen Justin Rose en Henrik Stenson, en Inbee Park en Lydia Ko. De zes verschillende plakken gingen ook naar golfers uit zes verschillende landen - en dat internationale karakter ziet het IOC graag.

De golfcompetitie lokte ook onverwacht veel tv-kijkers. In de Verenigde Staten keken meer mensen naar de puts van Justin Rose en Thomas Pieters dan naar gelijk welk golfevent in 2016, op de finale van het Masterstoernooi en de Ryder Cup na.

Allemaal positieve elementen die zullen meespelen wanneer het Internationaal Olympisch Comité begin 2017 het olympische competitieprogramma zal evalueren, en het nieuwe schema voor de Spelen van 2024 - in Los Angeles, Parijs of Boedapest - zal bekendmaken. De kans is groot dat golf daar op zal staan. Een bron binnen het IOC verklaarde aan The Guardian dat het "zéér verrassend" zou zijn mocht golf geschrapt worden. Goed nieuws voor Thomas Pieters dus, die in 2024 32 jaar zal zijn. Misschien zijn dan zelfs twee Belgische golfers van de partij, als de nu 23-jarige Thomas Detry, het nieuwe, opkomende vaderlandse golftalent, zich richting de wereldtop kan slaan.

Het golftoernooi in Rio heeft dus een mooie erfenis nagelaten, weliswaar niet voor de golfbaan ten westen van de kuststad. Die kostte bijna twintig miljoen euro, en werd door iedereen geprezen voor zijn prachtige locatie, omgeven door moerassen waar capibara's en zelfs kleine alligators leven. Om de baan aan te leggen was er echter drie jaar nodig - vertragingen wegens klachten van milieuorganisaties, en wegens frauduleuze financiering van de Braziliaanse bouwondernemer Pasquale Mauro, geholpen door Rio's burgemeester Eduardo Paes die hem illegale belastingvoordelen toekende.

In de postolympische maanden doken echter de negatieve berichten op. Naast de baan is er immers amper niets afgewerkt: in het clubhouse is er geen shop of restaurant, zelfs geen meubels. Maar het grootste probleem is dat er nog amper golfers te zien zijn. Niet verwonderlijk, want van de zes miljoen inwoners telt Rio amper 1500 golfbeoefenaars, en vooral rijken. Bovendien heeft de stad Rio amper geld om de maandelijkse onderhoudskosten van de baan - zo'n 100.000 dollar - te betalen. Of hoe ook een golfcourse een zogenaamde witte olifant kan worden.