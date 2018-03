Haris Bratanovic: de toekomst van de Belgian Lions

Dat bondscoach Eddy Casteels de center opnam in zijn selectie voor de interlands tegen Bosnië en Herzegovina (23/02 in Sarajevo) en Frankrijk (25/02 in Nancy), is geen complete verrassing. Al een tijd staat de Gentenaar met Bosnische roots, die op 20 april 17 jaar wordt, op de radar als een absoluut toptalent.

Bratanovic zette zijn eerste basketbalstappen bij Gent Oost Eagles en komt nu uit voor derdeklasser Falco Gent. In het najaar van 2017 tekende hij al bij Wasserman, het internationaal gerenommeerde agentschap dat onder meer NBA-sterren als Anthony Davis en Russell Westbrook in zijn portefeuille heeft.

Haris testte onlangs ook al bij verschillende buitenlandse topteams, nadat hij in 2016, als pas 15-jarige, al aanlokkelijke voorstellen had gekregen. In samenspraak met zijn ouders koos hij er toen voor zijn studie aan de Topsportschool van Basket Vlaanderen, waar hij nu aan zijn derde jaar bezig is, voort te zetten.

Onder meer Real Madrid en Barcelona toonden de jongste maanden interesse, vooral nadat Bratanovic vorige zomer met de Belgische nationale U16-ploeg uitblonk op het EK. Daar showde de Oost-Vlaming een kleurrijk talentenpalet, want ondanks zijn lengte (2m08, en volgens metingen zou hij eindigen op 2m11) werkte hij er zijn driepunters af aan ruim 40 procent. Een kwaliteit die in het hedendaagse basketbal steeds meer grote spelers etaleren, ook in de NBA.

Dat blijft voorlopig nog een verre droom, want de nuchtere Gentenaar wil onder begeleiding van Olivier Foucart, coach aan de Topsportschool, geen stappen overslaan. Of dat volgend seizoen nog in België zal gebeuren, bij een eersteklasser, of in het buitenland, is nog af te wachten. Maar dat Bratanovic binnen vijf à tien jaar een van de dragende spelers van de Belgian Lions wordt, daar lijken weinigen aan te twijfelen.