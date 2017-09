Het mooiste nieuwe stadion ter wereld (video)

Het Mercedes-Benz Stadium kostte liefst 1,25 miljard euro, zowat vier keer de voorziene kostprijs van het (nog te bouwen) Eurostadion in Brussel. Maar het resultaat mag er wezen: een sportarena met 71.000 zitjes en enkele architecturale hoogstandjes. Zoals een adembenemend mooi inschuifbaar dak, geïnspireerd op de Griekse oudheid, dat in elf minuten open of gesloten kan worden. Daaronder een gigantisch videoscherm dat een volledige cirkel maakt: 18 m hoog, en - wanneer je het volledig zou uitstrekken - liefst 335 m lang. Op die videowall kan één beeld getoond worden, maar het scherm kan ook in twaalf aparte secties opgesplitst worden. Even indrukwekkend is de Window to the City, aan de buitenkant van het stadion, een glazen wand van 16 verdiepingen hoog, met zicht op downtown Atlanta. Aan de hoofdingang begroet dan weer een immens standbeeld van een een valk, de toeschouwers: 15 m hoog, 22 m breed, 33 ton zwaar, naar verluidt het grootste beeldhouwwerk van een vogel ter wereld.

Daarnaast is het stadion zeer klimaatvriendelijk, met 4000 zonnepanelen en een reservoir dat 2,3 miljoen liter regenwater kan opvangen, en gebouwd met het oog op de ultieme live game experience. De ruimte voor de zitjes werd verbreed en overal in de tribunes hangen aparte kleinere videoschermen. De kostprijs van een hotdog (twee dollar), nachos (drie dollar) en een pint bier of frisdrank (vijf dollar, zonder limiet bij te vullen) werd - in vergelijking met andere stadions in de VS - ook zeer democratisch gehouden, om zo veel mogelijk fans te lokken. Geen flutbier trouwens, want uit de 1200 taps vloeien liefst 40 verschillende biermerken.

Na al een exhibitiematch op 26 augustus, en een wedstrijd tussen twee collegeploegen, wordt het Mercedes-Benz Stadium zondag officieel gedoopt, met de eerste NFL-seizoenswedstrijd van de Falcons tegen de Green Bay Packers. In 2019 zal er ook de SuperBowl plaatsvinden.

Introductievideo: