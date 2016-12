Hockeyer Florent Van Aubel over Rio: 'Dankzij Greg was er een positieve vibe'

10Florent Van Aubel (aanvaller Belgisch hockeyteam dat zilver won): Vooraf hadden we allerlei verhalen gehoord: dat de infrastructuur niet klaar was en we in Rio voor het grootste deel onze plan zouden moeten trekken. Ter plekke bleek alles perfect in orde. Het waren mooie, zonnige Spelen waar ik met veel plezier aan terugdenk. Natuurlijk schijnt de zon vanzelf als je zilver wint. De eerste dagen overheerste nochtans de ontgoocheling. Het had ook goud kunnen zijn. We waren er zo dicht bij.

