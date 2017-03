Hoe de Joodse diaspora Israël naar ongekend honkbalsucces helpt

Afgelopen week verraste debutant Israël in de groepsronde van het WK honkbal vriend en vijand door geroutineerde honkbalnaties zoals Nederland en Cuba te verslaan. Israël, waar volgens Sports Illustrated amper één honkbalstadion te vinden is, maakt nu zijn opwachting in de tweede ronde met zeven andere landen en wordt gezien als een outsider op de eindoverwinning in de World Baseball Classic. Dat vierjaarlijkse toernooi gaat door het leven als het officieuze WK honkbal en moet de achterstand goedmaken die deze wereldsport heeft op het vlak van internationale landenwedstrijden. Het kende zijn eerste editie in 2006.

