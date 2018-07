Ibargüen: 34 jaar en onverzadigbaar

Ze had genoten van het WK in Rusland, zei Caterine Ibargüen, de olympisch kampioene uit Colombia. Want, zo vertelde ze: net als alle Zuid-Amerikanen is ze gek van voetbal. 'Ik supporter voor Atlético Nacional, het team uit Medellín. Als ik in Colombia ben, dan probeer ik hun wedstrijden op tv te volgen. Wanneer ik in het buitenland zit, dan zoek ik meteen de uitslag op. Ik word geregeld uitgenodigd om wedstrijden bij te wonen, maar dat is niet vanzelfsprekend als je in Puerto Rico traint', vertelde ze op de vooravond van de WK-finale.

