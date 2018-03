IJshockey op de Winterspelen: meer dan ooit onvoorspelbaar

In 2010 en 2014 draaide de ijshockeycompetitie bij de mannen uit op een clash tussen de twee grootmachten, Canada en de Verenigde Staten. Deze keer is het olympisch toernooi echter meer dan ooit onvoorspelbaar.

Voor het eerst sinds 1994 verbiedt de Amerikaanse NHL zijn spelers immers om deel te nemen - tot hun groot ongenoegen. De NHL-competitie wordt zelfs niet onderbroken tijdens de Spelen.

De aangehaalde redenen: NHL-clubs die geen blessures bij hun duurbetaalde vedetten willen riskeren, de te kleine financiële compensatie van het IOC voor die risico's, het drukke NFL-competitieschema (en de clash met het voor sponsors belangrijke NHL All Star Game), logistieke problemen, de lange reis naar PyeongChang, het tijdsverschil...

De selecties van de VS en Canada bestaan daarom uit spelers die actief zijn in Europa, de NCAA-competitie en de kleine American Hockey League, al heeft het merendeel wel ervaring in de NHL en op de Spelen. De kans dat de VS, voor het eerst sinds het Miracle on Ice in 1980, goud pakt is dus klein.

Rusland is nu zelfs favoriet, al zal het (door de dopingban en het alleen toelaten van 'neutrale' atleten) officieel The Olympic Athlete from Russia team heten. Met in de selectie ervaren ex-NHL-sterren als Ilja Kovaltsjoek, Pavel Datsjoek en Slava Voynov die nu aantreden in de Russische Kontinental Hockey League, 's werelds op een na beste ijshockeycompetitie. In tegenstelling tot de NHL werd die KHL wel een maand stilgelegd zodat Kovaltsjoek en co lang samen konden trainen.

Grootste tegenstand krijgen zij allicht van Zweden, met onder meer het pas zeventienjarige toptalent Rasmus Dahlin (allicht de nummer één-keuze in de volgende NHL-draft). Zweden kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioen (na winst tegen Canada) en lijkt een hechter geheel dan Rusland. Ook het altijd gevaarlijke Finland (zilver op het WK 2016) is daarom niet te onderschatten.