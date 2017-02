In beeld: dit was de 51e Super Bowl

De New England Patriots wonnen na een ongelofelijke comeback de 51e Super Bowl, de finale van de American footballcompetitie NFL. Ze versloegen in de finale de Atlanta Falcons na verlenging met 34-28. Het was de allereerste keer dat een Super Bowl in verlenging werd beslist. De gevierde man aan de kant van de Patriots was running back James White, die met drie touchdowns een achterstand van 3-21 in de eerste helft ongedaan wist te maken. Quarterback Tom Brady werd verkozen tot de Most Valuable Player. Amerika's best bekeken sportwedstrijd in 13 beelden: