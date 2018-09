Jan Vertonghen: "We weten nu dat we van iedereen kunnen winnen"

Het vertrouwen is nog altijd groot, na de derde plaats op het voorbije WK. "We weten nu dat we van iedereen kunnen winnen", zegt vice-aanvoerder, Jan Vertonghen aan VTM NIEUWS. Vrijdag spelen ze eerst een oefenwedstrijd tegen Schotland. En dinsdag beginnen ze aan de nieuwe Nations League, in Ijsland.