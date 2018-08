'Je hebt huisartsen en specialisten. Wel, Nafi Thiam is een huisarts'

'Eerst mijn felicitaties voor Thiam,' zegt Moens, 88 intussen. 'Drie keer op rij een groot kampioenschap winnen, omgaan met die hoge verwachtingen - al weet ze natuurlijk dat ze de beste is. Nóg meer respect omdat Nafi dat combineert met haar studie. Chapeau ook voor haar trainer Roger Lespagnard, die op zijn 71e met zijn expertise en coaching Nafi blijft pushen. Dat is niet vanzelfsprekend gezien de leeftijdskloof.'

Sport/Voetbalmagazine: Nu komt er een 'maar' aan.

Moens: 'Inderdaad. Ik stoor me aan de superlatieven na Thiams olympische, wereld- en nu Europese titel. Als de 'grootste Belgische sporter ooit', na of zelfs boven Eddy Merckx. Onzin! Je moet dat alweer in het juiste perspectief plaatsen.

'Punt één: bij de dames is het veel gemakkelijker om een mondiale medaille te veroveren dan bij de mannen wegens veel minder concurrentie - alleen al omdat miljoenen moslimvrouwen niet mogen meedoen. Thiam heeft de laatste jaren zo'n zesmaal per week getraind. Denk je dat je bij de mannen zo kunt domineren met zó weinig training? Onmogelijk. Hoofdzakelijk op talent? Voor mirakels moet je in Lourdes zijn, mijn beste.

'Het zegt vooral veel over haar tegenstandsters. Die Katarina Johnson-Thompson ( zilver na Thiam in Berlijn, nvdr), die blaas je zo omver. Feit is: de zevenkamp is in vergelijking met individuele nummers minder sterk bezet. Omdat de meerkampers niet aan grote meetings kunnen deelnemen, is dat financieel veel minder aantrekkelijk. Waarom denk je dat Dafne Schippers van de meerkamp naar de sprint is verhuisd? Het is ook minder spectaculair, trekt minder aan. Kijk hier, het Belgische jaarboek van 2017 met de lijst van de cadetten meisjes op de vijfkamp. Amper een paar namen. En dan de lijst van de sprintnummers: véél langer.

'Punt twee: wie doet aan zevenkamp, of aan tienkamp bij de heren? Degenen die niet uitblinken in één discipline. Ik vergelijk het met huisdokters en de hart-, long- en andere specialisten. Huisdokters weten van alles wat, maar de échte bollebozen, zij die de geneeskunde vooruit doen gaan, zijn de specialisten. Wel, Nafi is een huisarts.'

Sport/Voetbalmagazine: Nadat Thiam vorig jaar in Götzis de kaap van de 7000 punten had gerond, als pas vierde vrouw ooit, tweette Ashton Eaton, wereldrecordhouder op de tienkamp, nochtans: ' The best athlete in the world is a woman.'

Moens: 'Dáár erger ik mij dus aan. Thiam ís geen superwoman, maak dat er dan ook niet van. Ze kan goed springen en werpen, maar heb je haar 200 en 800 m gezien? Allez, kom. Hier, enkele cijfers: tot nu toe hebben meer dan 60 cadetten (14/15 jaar) en meer dan 100 scholieren meisjes (16/17) ooit sneller gelopen dan Thiams persoonlijk record op de 800 m (2.15.24, in 2017). En op de 200 m waren er al 16 scholieren rapper dan Nafi's beste tijd (24.40, in 2017). In Bélgië, hé. Is Thiam dan buitenaards? Néén.'