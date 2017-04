Joshua vs. Klytsjko: generatieclash voor de wereldtitel boksen

Anthony Joshua: Engelsman, 27 jaar, 18 profkampen gebokst en evenveel keer met knock-out gewonnen. Volodymyr Klytsjko: Oekraïner, 41 jaar, 68 profkampen op de teller en slechts 4 keer verloren. Op 29 april treffen ze elkaar in Wembley Stadium, voor 90.000 fans, met als inzet de wereldtitel bij de zwaargewichten in alle bonden. 'Ik ben blij dat ik deze kans op mijn leeftijd nog krijg', vertelde de welbespraakte Oekraïner onlangs aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Eind november 2015 stond hij voor het laatst in de ring in Düsseldorf, waar hij zijn wereldtitels verloor aan Tyson Fury, die achteraf positief testte op cocaïne en zijn titels moest inleveren. 'Mijn ego was gekrenkt en ik kreeg veel kritiek, maar ik heb er de voorbije maanden alles aan gedaan om mijn fysieke en mentale kracht terug te vinden. Dat is gelukt. Ik heb het gevoel dat ik de sterkste bokser in mijn gewichtsklasse kan verslaan. De Mount Everest is de hoogste berg ter wereld. Veel klimmers sneuvelen voor de top, maar sommigen kunnen hem op een begenadigde dag toch bedwingen. Ik denk dat 29 april voor mij zo'n dag zal zijn', aldus Dr. Steelhammer.

Anthony Joshua, de olympisch kampioen van Londen (2012), is op zijn hoede voor de veteraan. 'Als ik mensen van zijn leeftijd ontmoet, dan denk ik bij mezelf: neen, het is onmogelijk dat ik verlies. Maar tegelijkertijd vraag ik me elke dag af: wat zou hij nu aan het doen zijn? Hij is een legende, maar vooral zijn leeftijd houdt me bezig. Ik kan het me niet voorstellen dat ik op mijn 41e nog in de ring sta', aldus Joshua, die pas in 2007 - op zijn 18e - begon te boksen en vier jaar geleden prof werd. Opmerkelijk: in zijn 18 kampen konden slechts twee boksers langer dan drie ronden standhouden tegen AJ. 'Mike Tyson, die óók een moeilijke jeugd had, heeft me geïnspireerd om altijd voor de knock-out te gaan.'