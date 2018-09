Kenia krijgt antidopinglab

In november werd Jemima Sumgong, olympisch marathonkampioene van Rio de Janeiro (2016), betrapt op het gebruik van epo en voor vier jaar geschorst. Asbel Kiprop, olympisch kampioen in Peking (2008) en drievoudig wereldkampioen (2011, 2013, 2015) op de 1500 meter, liep in mei tegen de dopinglamp (ook epo). Hij gaf bovendien toe dat hij voor een eerdere controle op...