Kenny Belaey verkende als eerste Rock Werchter

Straks is het de beurt aan Anne-Marie, Alice in Chains, Marshmello, The Script, Queens Of The Stone Age en Gorillaz. Maar tijdens de opbouw van het grootste muziekfestival dat ons land telt, werd het werkvolk opgevrolijkt door de technische tricks, jumps en drops van onze landgenoot Kenny Belaey. Met zijn trial bike reed de Oost-Vlaming al over de gehele weide, maar koos ook een aantal constructies of obstakels uit om zijn kunnen uitgebreid te showen. 'Door een project in Alaska kan ik er jammer genoeg niet live bij zijn de komende dagen, maar ik kreeg echt kippenvel door het dansen op mijn fiets in The Barn én die flinke drop op The Slope', lacht de 35-jarige negenvoudig wereldkampioen, die ons graag ook nog zijn persoonlijke meegeeft. 'Ik train heel erg vaak met muziek. Voor mij mag het er gerust wat steviger aan toe gaan. Pearl Jam bijvoorbeeld. Gelukkig had ik zelf al mijn moment op het podium van de Main Stage.'

