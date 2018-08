Kimberly Buys bezorgt België brons: 'Genieten van die medaille'

De 29-jarige Buys tikte in de finale aan in 25.74, vier honderdsten van een seconde boven haar eigen Belgisch record. Daarmee moest ze enkel de Deense Emilie Beckmann (25.72) en de Zweedse winnares en wereldrecordhoudster Sarah Sjöström (25.16) voor zich dulden.

Buys glunderde van trots. 'Dit is nog iets anders dan een medaille in klein bad. Na mijn minder goede 100 meter vlinderslag hier kon ik me geen beter einde wensen van dit EK', aldus de 29-jarige Buys.

'Op de 50 meter is het verschil altijd heel klein. Ik kwam twee honderdsten te kort om het zilver te behalen, terwijl de vierde (de Duitse Alienka Schmidtke) op drie honderdste van mij eindigde. Mijn Belgisch record van 25.70 kon ik niet verbreken, maar in de finale is het klassement het enige dat telt. En met die derde plaats ben ik zeker tevreden'.

Met haar bronzen medaille op de 50 meter vlinderslag maakte Buys een einde aan achttien jaar droogte: van 2000 was het immers geleden dat een Belg het EK-podium haalde met een individuele discipline in groot bad. Dat was toen Yseult Gervy (brons op de 400 meter wisselslag). Buys haalde weliswaar al twee EK-medailles (zilver in Eindhoven 2010 en Chartres 2012), maar dat was in klein bad. Ondanks haar medaille is Buys' nog niet zeker dat SportVlaanderen de samenwerking zal verderzetten. Buys moest daarvoor op de 100 meter vlinderslag in de top acht eindigen, wat niet lukte. 'Ik heb soms moeite om me te focussen op een bepaald resultaat wanneer me dat van bovenaf wordt opgelegd. We zien wel wat de toekomst brengt, vandaag wil ik daar even niet aan denken. Ik wil genieten van die medaille.'