Kimberly Buys bezorgt België bronzen zwemmedaille

De 29-jarige Buys tikte in de finale aan in 25.74, vier honderdsten van een seconde boven haar eigen Belgisch record. Daarmee moest ze enkel de Deense Emilie Beckmann (25.72) en de Zweedse winnares en wereldrecordhoudster Sarah Sjöström (25.16) voor zich dulden.

Op de slotdag van de zwemcompetitie bezorgde ze ons land dan toch nog een medaille in het zwemmen. Voor België was het in totaal de tiende medaille in Schotland, waarvan drie gouden. Eerder op dit EK greep Buys naast een finaleplaats op de 100 meter vlinderslag. In de halve finales zette ze vrijdag de dertiende chrono neer.

Ook in de 4x100m wisselslag gemengd zat er voor de Antwerpse geen finaleticket in. In Glasgow nam de Belgische aflossingsploeg voor het eerst deel aan die discipline en werd er afgesloten met de tiende stek.