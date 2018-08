Lewis Hamilton voor Spa-Francorchamps: 'De moderne circuits laten meer fouten toe'

Op school waren er leraars die Lewis Hamilton vertelden dat hij het nooit in het leven tot iets zou brengen. Het is een opmerking die hij nooit is vergeten. De Brit werd altijd al aangedreven door een groot zelfvertrouwen en wist dat hij het als Formule 1-rijder zou maken. Sinds hij op 10 juni 2007 in Canada zijn eerste Grote Prijs won, bouwde Hamilton een imposante carrière op. Tot op dit moment behaalde hij 67 overwinningen en veroverde hij 76 keer de polepositie. In elf jaar pakte Hamilton vier keer de wereldtitel. De honger naar meer blijft groot, al heeft Hamilton heimwee naar de zwaardere circuits die volgens hem veel meer van de piloten vroegen en iedere fout genadeloos afstraften.

