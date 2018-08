Maarten van der Weijden moet Elfstedenzwemtocht staken na 163 km

Dat meldt de Nederlandse openbare omroep NOS en ook de organisatie KWF Kankerbestrijding, waarvoor Maarten Van der Weijden geld wilde inzamen.

De olympisch kampioen van 2008 besloot iets na 12 uur maandag een pauze in te lassen, maar werd ziek. In samenspraak met zijn arts heeft hij nu besloten zijn tocht te staken. Volgens de arts is het zoutgehalte in zijn lichaam te laag. Hij herstelt wel, maar moet stoppen.

Door misselijkheid kon hij ook geen medicijnen binnenhouden. Bovendien was hij in het water in slaap gevallen, aldus het team dat hem begeleidt.

Onder applaus van het toegestroomde publiek vertrok hij liggend op een vlot, waarna hij voor controle naar het ziekenhuis ging.

'Helemaal op'

Volgens zijn coach Marcel van der Togt was Van der Weijden, die het zondag al mentaal zwaar had, nu ook fysiek helemaal op.

'Hij hield de medicijnen niet binnen. We hadden hem medicijnen gegeven zodat hij zou herstellen in zijn slaap, maar die hield hij niet binnen,' zei Van der Togt aan de NOS. 'Dan is het echt op en besluit een arts te stoppen.'

Een woordvoerster zei dat de zwemmer aanspreekbaar is. Ze liet weten dat het team achter de zwemmer 'ongelooflijk trots' is op wat hij heeft bereikt. 'Wat hij heeft bereikt, heeft nog nooit iemand anders gedaan. Hij heeft zoveel losgemaakt bij de mensen. Ook al heeft hij de zwemtocht niet voltooid.'

De Nederlandse premier Mark Rutte noemde Van der Weijden een ongelofelijke kanjer en een groot sportman. 'We hadden het hem gegund als hij Leeuwarden had gehaald, maar wat is dit knap', zei hij voor de microfoon van RTL.

Kanker

Met zijn Elfstedenzwemtocht heeft de olympisch zwemmer al ruim 800.000 euro binnengehaald voor kankeronderzoek.

Van der Weijden wilde zwemmend de 200 km langs de elf idyllische stadjes afleggen, ten voordele van de KWF Kankerbestrijding, maar strandt dus op 163 km.

Het droevige bericht heeft ons zojuist bereikt dat Maarten van der Weijden zijn Elfstedenzwemtocht na 163 kilometer (wát een prestatie!) heeft moeten staken. Hij is ziek geworden. Maarten, we leven met je mee. Beterschap! https://t.co/IoVzwpoFtj pic.twitter.com/QmOU1PH7H8 — KWFKankerbestrijding (@kwf_nl) August 20, 2018

De 37-jarige Van der Weijden werd al op zijn 18e negende op het WK open water. In 2001 werd bij hem leukemie vastgesteld.

Na chemokuren en een stamceltransplantatie werd hij pas 4 jaar erna genezen verklaard, waarna hij opnieuw begon te studeren en zwemmen. In 2008 werd hij in Peking olympisch kampioen op de 10 kilometer.

Hij bleef zich inzetten voor het kankerfonds, na de dubbele oversteek van het Kanaal werd de Elfstedentocht zijn grootste sportieve uitdaging.