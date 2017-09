Max Verstappen ongelukkig bij Red Bull

Na een vierde en vijfde plaats in Groot-Brittannië en Hongarije hoopte Max Verstappen (19) dat de problemen met de Renaultmotor eindelijk tot het verleden behoorden, maar in Spa-Francorchamps moest de Nederlandse Belg opnieuw vroegtijdig naar de kant. 'Na amper acht ronden moeten opgeven, is onaanvaardbaar', foeterde de Nederlandse Belg, die voor de zesde keer dit seizoen uit de race verdween.

In Spanje en Oostenrijk crashte hij kort na de start, één keer waren er problemen met de remmen, in drie races liet de Renaultmotor hem in de steek. 'De motor is niet krachtig genoeg en bovendien onbetrouwbaar,' stelde ook teambaas Christian Horner vast, 'maar dat hebben we als team niet in handen. We kunnen alleen maar hopen dat Renault volgend jaar een betere motor ontwikkelt.'

Een uitleg waar Verstappen, vorig jaar vijfde in het wereldkampioenschap en de snelste in de grand prix van Spanje, geen vrede mee kan nemen, al ziet eigenaar Dieter Mateschitz een belangrijke uitdaging voor zijn jonge rijder. 'Dit is voor hem in de eerste plaats een karaktertest', klonk het in Speedweek.

Verstappen tekende vorig jaar een contract voor drie seizoenen, maar de vrees bestaat dat hij vroegtijdig wil opstappen. Mateschitz: 'Ik wil dat Max in een Red Bull de jongste wereldkampioen uit de geschiedenis wordt. Het zal moeilijk worden om hem in het team te houden als wij niet voor een competitieve wagen zorgen, maar op dit moment is er bij de topteams geen plaats en alle andere teams zijn een stap achteruit, dat beseft Max ook wel.'

Volgens The Independent is Verstappen op weg naar Ferrari. Sebastian Vettel verlengde er zijn contract tot 2020, maar de overeenkomst tussen Kimi Räikkönen en het Italiaanse team loopt na 2018 af. De tiener zelf houdt zich op de vlakte over zijn toekomstplannen. 'Ik kan alleen maar zeggen dat het op deze manier niet kan doorgaan.'