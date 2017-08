Mayweather verslaat McGregor in tiende ronde

Mayweather haalde het in de tiende ronde met technisch K.O. De Amerikaan, die voor de kamp uit pensioen kwam, blijft zo ongeslagen. Hij won al zijn vijftig bokskampen, een record. 'The Money Fight' draaide niet om een officiële titel, wel om heel veel geld.

McGregor, die een indrukwekkende erelijst heeft in de Mixed Martial Arts (MMA) of het kooivechten, werd vooraf nauwelijks een kans toegedicht in zijn professionele boksdebuut. De Ier startte echter sterk en won volgens kenners de eerste ronden op punten.

Hij raakte echter vermoeid en Mayweather nam de kamp over. Na 1 minuut en 5 seconden in de tiende ronde maakte de scheidsrechter een einde aan de strijd en riep Mayweather uit tot winnaar.

'Vandaag was zeker mijn laatste match. Ik koos daarvoor de juiste danspartner', zei Mayweather na afloop van het duel. 'Hij was een stuk beter dan ik dacht. Hij vocht goed, maar ik was vandaag de sterkste.'

Het langverwachte en gehypete titanenduel draaide niet om een officiële kampioenstitel, maar wel om veel geld. Het werd dan ook 'The Money Fight' genoemd. De boksers delen liefst 300 miljoen dollar (253 miljoen euro) prijzengeld onder elkaar. De winnaar krijgt ook de 'Money Belt', die speciaal voor het evenement is vervaardigd. De gordel bestaat uit krokodillenleer en telt 3.360 diamanten, 600 saffieren en 300 smaragden.

Met vijftig overwinningen zonder nederlaag wordt Mayweather de succesvolste bokser aller tijden. Hij steekt de Amerikaan Rocky Marciano voorbij, die in 1956 ongeslagen met pensioen ging, na 49 zeges.

